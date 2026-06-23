L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac
L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac mercredi 15 juillet 2026.
Langeac
L’Albatros en concert
Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
L’Albatros revient avec un concert de chansons à texte festif, porté par une écriture qui percute et des refrains qui rassemblent.
.
Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’Albatros is back with a concert featuring festive songs, driven by powerful lyrics and catchy choruses that bring people together.
L’événement L’Albatros en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
À voir aussi à Langeac (Haute-Loire)
- Fête de Saint-Gal Langeac 3 juillet 2026
- Tournée tracteur | Boissières, Siaugues Ste Marie Langeac 3 juillet 2026
- Tournée tracteur | Langeac Langeac 6 juillet 2026
- Bal des Pompiers | Langeac Langeac 11 juillet 2026
- Vide Grenier | Langeac Langeac 14 juillet 2026