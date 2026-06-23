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L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac

L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac mercredi 15 juillet 2026.

Lieu
Place de la Halle
Adresse
Café grenouille
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Tarif

Langeac

L’Albatros en concert

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 20:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

L’Albatros revient avec un concert de chansons à texte festif, porté par une écriture qui percute et des refrains qui rassemblent.
  .

Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02  grenouillecafe@gmail.com

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English :

L’Albatros is back with a concert featuring festive songs, driven by powerful lyrics and catchy choruses that bring people together.

L’événement L’Albatros en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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