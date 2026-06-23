L’Albatros en concert Place de la Halle Langeac mercredi 15 juillet 2026.

Langeac

L’Albatros en concert

Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 20:30:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

L’Albatros revient avec un concert de chansons à texte festif, porté par une écriture qui percute et des refrains qui rassemblent.

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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

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English :

L’Albatros is back with a concert featuring festive songs, driven by powerful lyrics and catchy choruses that bring people together.

L’événement L’Albatros en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier