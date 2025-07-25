Concert | Ensemble Odysseus Place de la Liberté Langeac

Langeac

Concert | Ensemble Odysseus

Place de la Liberté Collégiale Saint Gal Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 20:30:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Concert de musique classique à la Collégiale Saint Gal avec l’Ensemble Odysseus qui interprètera le répertoire de Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tchaïkovsky… et de multiples surprises!! Entrée libre.

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Place de la Liberté Collégiale Saint Gal Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Classical music concert at the Collégiale Saint Gal with the Ensemble Odysseus performing the repertoire of Mozart, Piazzoli (Tangos), Grieg, Tchaikovsky… and many other surprises! Free admission.

L’événement Concert | Ensemble Odysseus Langeac a été mis à jour le 2025-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier