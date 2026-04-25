Balade & pause musicale avec les boucs | Bique-Bag Rue Jean Baptiste Tuja Langeac

Langeac

Balade & pause musicale avec les boucs | Bique-Bag

Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac Haute-Loire

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 16:00:00

fin : 2026-07-22 18:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Après une présentation du troupeau et une approche sensorielle des animaux, vous vous baladerez avec les caprins le long de la rivière. Vous pourrez profiter d’une pause musicale à l’ombre.

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Rue Jean Baptiste Tuja Entrée du camping Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 07 28 96 34 biquebag.baladebouc@gmail.com

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English :

After a presentation of the herd and a sensory approach to the animals, you’ll stroll with the goats along the river. Enjoy a musical break in the shade.

L’événement Balade & pause musicale avec les boucs | Bique-Bag Langeac a été mis à jour le 2026-04-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier