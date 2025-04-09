Repas Concert | Camping de Langeac Langeac
Repas Concert | Camping de Langeac Langeac mercredi 15 juillet 2026.
Langeac
Repas Concert | Camping de Langeac
Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-15 19:00:00
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-07-15
Tous les mardis au Camping des Gorges de l’Allier à Langeac, un repas/concert est organisé pour apprécier les douces soirées d’été. Ouvert à tous.
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Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 05 01 animation@ville-langeac.com
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English :
Every Tuesday at the Camping des Gorges de l’Allier in Langeac, a meal/concert is organized to enjoy the mild summer evenings. Open to all.
L’événement Repas Concert | Camping de Langeac Langeac a été mis à jour le 2025-04-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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