Balade en calèche Rue Jean Baptiste Tuja Langeac

Langeac

Balade en calèche

Rue Jean Baptiste Tuja Camping des Gorges de l’Allier Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-07-17

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-07-17

Balade en calèche tous les jeudis de l’été pour le marché organisé par la ville de Langeac. Ouvert à tous et gratuit au départ du camping des Gorges de l’Allier jusqu’au centre ville de Langeac.

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Rue Jean Baptiste Tuja Camping des Gorges de l’Allier Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Horse-drawn carriage rides every Thursday in summer for the market organized by the town of Langeac. Open to all and free of charge from the Gorges de l’Allier campsite to Langeac town center.

L’événement Balade en calèche Langeac a été mis à jour le 2025-07-25 par Communauté de communes des rives Haut-Allier