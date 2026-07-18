Informations pratiques

Langeac

Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier

Monastère Sainte-Catherine Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 20:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

Mozart, Arensky, Roussel, Dohnanyi et Cras- avec de jeunes musiciens issus des grands conservatoires français et européens. Tarif plein 18€ / Réduit 14€.

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Monastère Sainte-Catherine Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Mozart, Arensky, Roussel, Dohnányi, and Cras—featuring young musicians from leading French and European conservatories. Full price: 18? / Reduced price: 14?.

L’événement Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier Langeac a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier