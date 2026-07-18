Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier Langeac
vendredi 31 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier
Monastère Sainte-Catherine Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
Mozart, Arensky, Roussel, Dohnanyi et Cras- avec de jeunes musiciens issus des grands conservatoires français et européens. Tarif plein 18€ / Réduit 14€.
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Monastère Sainte-Catherine Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Mozart, Arensky, Roussel, Dohnányi, and Cras—featuring young musicians from leading French and European conservatories. Full price: 18? / Reduced price: 14?.
L’événement Concert d’ouverture du Festival les Musicales du Haut-Allier Langeac a été mis à jour le 2026-07-14 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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