Sara June en concert Place de la Halle Langeac
dimanche 9 août 2026 · Place de la Halle · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Sara June en concert
Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 20:30:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
On ferme les yeux et on se laisse entrainer par des balades anglaises et espagnoles. Elle vous fait voyager au travers de récits de vies, vous raconte ses expériences les plus profondes qui l’aident à avancer ou vous parle de déracinement et de nature.
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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
Close your eyes and let yourself be carried away by English and Spanish ballads. She takes you on a journey through stories of life, shares her most profound experiences—the ones that help her move forward—and talks about being uprooted and nature.
L’événement Sara June en concert Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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