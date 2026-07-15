AGENDA · Langeac
La Pierre Chany Langeac
dimanche 9 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
La Pierre Chany
Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Epreuve cycliste + Concert à 18h un amour d’été en centre-ville.
.
Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Cycling race + Concert at 6 p.m., Un amour d’été, in the city center.
L’événement La Pierre Chany Langeac a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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