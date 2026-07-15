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AGENDA · Langeac

La Pierre Chany Langeac

dimanche 9 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
dimanche 9 août 2026
Fin
dimanche 9 août 2026
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

La Pierre Chany

Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09
fin : 2026-08-09

Date(s) :
2026-08-09

Epreuve cycliste + Concert à 18h un amour d’été en centre-ville.
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Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes  

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English :

Cycling race + Concert at 6 p.m., Un amour d’été, in the city center.

L’événement La Pierre Chany Langeac a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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