Informations pratiques

Langeac

La Pierre Chany

Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Epreuve cycliste + Concert à 18h un amour d’été en centre-ville.

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Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

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English :

Cycling race + Concert at 6 p.m., Un amour d’été, in the city center.

L’événement La Pierre Chany Langeac a été mis à jour le 2026-07-09 par Communauté de communes des rives Haut-Allier