Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac
vendredi 7 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo)
6 Rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-28
Thèmes
– Balade guidée à Langeac en vélo
– Aller au travail en sécurité
.
6 Rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Topics:
– Guided bike tour of Langeac
– Commuting to work safely
L’événement Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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