Informations pratiques

Langeac

Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo)

6 Rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 14:30:00

fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-28

Thèmes

– Balade guidée à Langeac en vélo

– Aller au travail en sécurité

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6 Rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Topics:

– Guided bike tour of Langeac

– Commuting to work safely

L’événement Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier