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AGENDA · Langeac

Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac

vendredi 7 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Heure de début
14:30:00
Adresse
6 Rue de la Loubateyre
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo)

6 Rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 14:30:00
fin : 2026-08-07 16:30:00

Date(s) :
2026-08-07 2026-08-28

Thèmes
– Balade guidée à Langeac en vélo
– Aller au travail en sécurité
  .

6 Rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49  numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Topics:
– Guided bike tour of Langeac
– Commuting to work safely

L’événement Atelier vélo avec Christophe Kuhn (Taravelo) Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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