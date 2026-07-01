BAL | Langeac Langeac
vendredi 31 juillet 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
BAL | Langeac
quai Voltaire Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
STRUCTURE GONFLABLE, REPAS GRILLADES/FRITES, BAL AVEC FOLLY NIGHT.
Restauration et buvette sur place.
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quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mc.hautallier@gmail.com
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English :
INFLATABLE ATTRACTION, GRILLED FOOD AND FRENCH FRIES, DANCE PARTY WITH FOLLY NIGHT.
Food and refreshments available on site.
L’événement BAL | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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