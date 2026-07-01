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AGENDA · Langeac

BAL | Langeac Langeac

vendredi 31 juillet 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
quai Voltaire
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

BAL | Langeac

quai Voltaire Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31 19:00:00
fin : 2026-07-31

Date(s) :
2026-07-31

STRUCTURE GONFLABLE, REPAS GRILLADES/FRITES, BAL AVEC FOLLY NIGHT.
Restauration et buvette sur place.
  .

quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes   mc.hautallier@gmail.com

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English :

INFLATABLE ATTRACTION, GRILLED FOOD AND FRENCH FRIES, DANCE PARTY WITH FOLLY NIGHT.
Food and refreshments available on site.

L’événement BAL | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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