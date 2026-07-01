Informations pratiques

Langeac

BAL | Langeac

quai Voltaire Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31 19:00:00

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-31

STRUCTURE GONFLABLE, REPAS GRILLADES/FRITES, BAL AVEC FOLLY NIGHT.

Restauration et buvette sur place.

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quai Voltaire Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes mc.hautallier@gmail.com

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English :

INFLATABLE ATTRACTION, GRILLED FOOD AND FRENCH FRIES, DANCE PARTY WITH FOLLY NIGHT.

Food and refreshments available on site.

L’événement BAL | Langeac Langeac a été mis à jour le 2026-07-21 par Communauté de communes des rives Haut-Allier