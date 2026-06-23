Exposition | Coralie Heb Place de la Halle Langeac
Exposition | Coralie Heb Place de la Halle Langeac samedi 1 août 2026.
Langeac
Exposition | Coralie Heb
Place de la Halle Café grenouille Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-01
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-08-01
Une passion rechercher des choses délaissées, jetées… mais qui ont une patine, un vécu. Mon travail une quête puis une construction intuitive avec un esthétisme brut ; aucune intellectualisation.
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Place de la Halle Café grenouille Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
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English :
A passion: searching for things that have been abandoned or discarded… but that have a patina, a sense of history. My work: a quest, followed by an intuitive creation with a raw aesthetic; no intellectualization.
L’événement Exposition | Coralie Heb Langeac a été mis à jour le 2026-06-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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