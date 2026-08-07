Informations pratiques

Langeac

Soirée Concert avec Tightrope Blues

le QG Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 20:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

Soirée moules-frites avec un concert de Tightrope Blues.

.

le QG Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47 contactqg43@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Mussels and fries night with a concert by Tightrope Blues.

L’événement Soirée Concert avec Tightrope Blues Langeac a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier