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AGENDA · Langeac

Soirée Concert avec Tightrope Blues le QG Langeac

samedi 8 août 2026 · le QG · Langeac

Informations pratiques

Début
samedi 8 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
le QG
Adresse
Langeac
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Soirée Concert avec Tightrope Blues

le QG Langeac Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-08

Soirée moules-frites avec un concert de Tightrope Blues.
  .

le QG Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47  contactqg43@gmail.com

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English :

Mussels and fries night with a concert by Tightrope Blues.

L’événement Soirée Concert avec Tightrope Blues Langeac a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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