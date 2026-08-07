AGENDA · Langeac
Soirée Concert avec Tightrope Blues le QG Langeac
samedi 8 août 2026 · le QG · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Soirée Concert avec Tightrope Blues
le QG Langeac Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 20:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-08
Soirée moules-frites avec un concert de Tightrope Blues.
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le QG Langeac Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 76 59 47 contactqg43@gmail.com
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English :
Mussels and fries night with a concert by Tightrope Blues.
L’événement Soirée Concert avec Tightrope Blues Langeac a été mis à jour le 2026-08-03 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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