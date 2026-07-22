Balade Guidée de Langeac à Vélo Langeac
vendredi 7 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Balade Guidée de Langeac à Vélo
6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 10:00:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Venez avec vos vélos et vos casques dans un tour découverte de Langeac.
Location de vélo possible sur demande avec Arvern Cycles.
Sur inscription au 04-71-74-96-49 ou numerique.labruyereorange.fr
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6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Bring your bikes and helmets for a tour to explore Langeac.
Bike rentals are available upon request through Arvern Cycles.
Register by calling 04-71-74-96-49 or visiting numerique.labruyereorange.fr
L’événement Balade Guidée de Langeac à Vélo Langeac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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