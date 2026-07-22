Informations pratiques

Langeac

Balade Guidée de Langeac à Vélo

6 rue de la Loubateyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 10:00:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

Venez avec vos vélos et vos casques dans un tour découverte de Langeac.

Location de vélo possible sur demande avec Arvern Cycles.

Sur inscription au 04-71-74-96-49 ou numerique.labruyereorange.fr

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6 rue de la Loubateyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Bring your bikes and helmets for a tour to explore Langeac.

Bike rentals are available upon request through Arvern Cycles.

Register by calling 04-71-74-96-49 or visiting numerique.labruyereorange.fr

L’événement Balade Guidée de Langeac à Vélo Langeac a été mis à jour le 2026-07-22 par Communauté de communes des rives Haut-Allier