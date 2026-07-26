Informations pratiques

Langeac

Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens

Rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:30:00

fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Rejoignez-nous pour un atelier musical ouvert à toutes et tous et à tous les niveaux.

.

Rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Join us for a music workshop open to everyone, regardless of skill level.

L’événement Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier