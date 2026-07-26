Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens Langeac
mardi 11 août 2026 · Langeac
Informations pratiques
Langeac
Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens
Rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:30:00
fin : 2026-08-11 20:00:00
Date(s) :
2026-08-11
Rejoignez-nous pour un atelier musical ouvert à toutes et tous et à tous les niveaux.
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Rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49 numerique.labruyere@orange.fr
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English :
Join us for a music workshop open to everyone, regardless of skill level.
L’événement Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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