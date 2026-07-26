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AGENDA · Langeac

Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens Langeac

mardi 11 août 2026 · Langeac

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Heure de début
17:30:00
Adresse
Rue de la Roche Buffeyre
Ville
43300 Langeac
Département
Haute-Loire
Tarif

Langeac

Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens

Rue de la Roche Buffeyre Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 17:30:00
fin : 2026-08-11 20:00:00

Date(s) :
2026-08-11

Rejoignez-nous pour un atelier musical ouvert à toutes et tous et à tous les niveaux.
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Rue de la Roche Buffeyre Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 74 96 49  numerique.labruyere@orange.fr

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English :

Join us for a music workshop open to everyone, regardless of skill level.

L’événement Atelier impro-musique avec Margot et d’autres musiciens Langeac a été mis à jour le 2026-07-26 par Communauté de communes des rives Haut-Allier

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