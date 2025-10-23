Langeac

Section Chorale | Le Jacquemart

Centre Culturel Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-09-01 17:00:00

fin : 2026-06-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-01

La section Chorale du Jacquemart sera ouverte le lundi de 17h à 19h au Centre Culturel.

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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 35 66 38 chistiane.parrot@orange.fr

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English :

The Jacquemart Choir section will be open on Mondays from 5pm to 7pm at the Centre Culturel.

L’événement Section Chorale | Le Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier