Section Chorale | Le Jacquemart Langeac
Section Chorale | Le Jacquemart Langeac mardi 1 septembre 2026.
Langeac
Section Chorale | Le Jacquemart
Centre Culturel Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-09-01 17:00:00
fin : 2026-06-30 19:00:00
Date(s) :
2026-09-01
La section Chorale du Jacquemart sera ouverte le lundi de 17h à 19h au Centre Culturel.
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Centre Culturel Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 35 66 38 chistiane.parrot@orange.fr
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English :
The Jacquemart Choir section will be open on Mondays from 5pm to 7pm at the Centre Culturel.
L’événement Section Chorale | Le Jacquemart Langeac a été mis à jour le 2025-10-23 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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