Fêtes des Associations Stade Léo Lagrange Langeac

Langeac

Fêtes des Associations

Stade Léo Lagrange 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-09-05

Fête des Associations organisée au stade Léo Lagrange à partir de 17h30 Ouvert à toutes les associations culturelles, sportives et sociales.

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Stade Léo Lagrange 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com

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English :

Fête des Associations organized at stade Léo Lagrange from 5:30pm Open to all cultural, sports and social associations.

L’événement Fêtes des Associations Langeac a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier