Fêtes des Associations Stade Léo Lagrange Langeac
Fêtes des Associations Stade Léo Lagrange Langeac samedi 5 septembre 2026.
Langeac
Fêtes des Associations
Stade Léo Lagrange 1473 Rue Léo Lagrange Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
Fête des Associations organisée au stade Léo Lagrange à partir de 17h30 Ouvert à toutes les associations culturelles, sportives et sociales.
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Stade Léo Lagrange 1473 Rue Léo Lagrange Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 77 71 10 secretariat.general@ville-langeac.com
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English :
Fête des Associations organized at stade Léo Lagrange from 5:30pm Open to all cultural, sports and social associations.
L’événement Fêtes des Associations Langeac a été mis à jour le 2025-08-07 par Communauté de communes des rives Haut-Allier
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