CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT Cessenon-sur-Orb
samedi 5 décembre 2026 · Cessenon-sur-Orb
Informations pratiques
Cessenon-sur-Orb
CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05
Date(s) :
2026-12-05
Erwens chante Ferrat
Erwens chante Ferrat
Le spectacle vous parle simplement d’un artiste chanté par un autre artiste, avec sincérité et amour, sans copier ni trahir. Consacrer un concert à L’Ardéchois ne peut se faire que lorsqu’on possède la même humilité, la même fougue que lui, lorsqu’on aime et maitrise l’œuvre.
Par des arrangements musicaux originaux et personnels, Erwens vous entraîne à revivre ces textes immortels jusqu’à les redécouvrir, vous donne envie de savourer l’instant, la rêverie, dans la passion de la chanson française. .
12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43 contact.passerailes@gmail.com
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English : CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT
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L’événement CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN
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