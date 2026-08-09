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AGENDA · Cessenon-sur-Orb

CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT Cessenon-sur-Orb

samedi 5 décembre 2026 · Cessenon-sur-Orb

Informations pratiques

Début
samedi 5 décembre 2026
Fin
samedi 5 décembre 2026
Adresse
12 avenue du Pont
Ville
34460 Cessenon-sur-Orb
Département
Hérault
Tarif
10 10

Cessenon-sur-Orb

CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-05
fin : 2026-12-05

Date(s) :
2026-12-05

Erwens chante Ferrat
Erwens chante Ferrat

Le spectacle vous parle simplement d’un artiste chanté par un autre artiste, avec sincérité et amour, sans copier ni trahir. Consacrer un concert à L’Ardéchois ne peut se faire que lorsqu’on possède la même humilité, la même fougue que lui, lorsqu’on aime et maitrise l’œuvre.

Par des arrangements musicaux originaux et personnels, Erwens vous entraîne à revivre ces textes immortels jusqu’à les redécouvrir, vous donne envie de savourer l’instant, la rêverie, dans la passion de la chanson française.   .

12 avenue du Pont Cessenon-sur-Orb 34460 Hérault Occitanie +33 6 74 59 79 43  contact.passerailes@gmail.com

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English : CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT

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L’événement CONCERT ERWENS CHANTE FERRAT Cessenon-sur-Orb a été mis à jour le 2026-08-09 par 34 OT DU CANAL DU MIDI AU ST-CHINIAN

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