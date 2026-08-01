Informations pratiques

Cernay

Concert Escapade Ensemble de cuivre

rue du Peintre Jean-Paul Carrère Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

L’ensemble de cuivres et percussions Escapade présente Danses et cérémonies , un voyage musical à travers les époques, sous la direction d’Antoine Ganaye, entre grands classiques et œuvres contemporaines.

L’ensemble de cuivres et percussions Escapade, composé d’une quinzaine de jeunes musiciens en voie de professionnalisation, vous invite à découvrir Danses et cérémonies , un programme riche en émotions et en couleurs. Sous la direction d’Antoine Ganaye, tromboniste de l’Orchestre Philharmonique de Radio France, ce concert propose un voyage musical à travers les époques, de Gabrieli à Piazzolla, en passant par Grieg, Strauss, Britten, Borodine et des compositeurs contemporains. .

rue du Peintre Jean-Paul Carrère Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 6 73 97 51 98 ensemble.escapade@gmail.com

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English :

The Escapade Brass and Percussion Ensemble presents “Dances and Ceremonies,” a musical journey through the ages, conducted by Antoine Ganaye, featuring both great classics and contemporary works.

L’événement Concert Escapade Ensemble de cuivre Cernay a été mis à jour le 2026-08-12 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay