Informations pratiques

Cernay

Marché aux puces

43 route d’Aspach Cernay Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-06 07:00:00

fin : 2026-09-06 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Venez chiner, faire de bonnes affaires et profiter d’un moment convivial au marché aux puces de l’Association Adèle de Glaubitz. Buvette, restauration et entrée libre.

L’Association Adèle de Glaubitz vous invite à la première édition de son marché aux puces à l’Institut Saint-André de Cernay. Venez chiner, faire de bonnes affaires et partager un moment convivial en famille ou entre amis. Une buvette et un espace de petite restauration seront à votre disposition. L’entrée est libre ! .

43 route d’Aspach Cernay 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 75 30 00 cernay@sofitex.fr

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English :

Come browse, find great deals, and enjoy a fun time at the Adèle de Glaubitz Association’s flea market. Refreshments and food available; free admission.

L’événement Marché aux puces Cernay a été mis à jour le 2026-08-05 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay