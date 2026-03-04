Concert, Espace Varèse, Toulouse

Concert Jeudi 16 avril, 19h00 Espace Varèse Haute-Garonne

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:30:00+02:00

Concert Cordes, Lucile Duran et Nathalie Pons

Espace Varèse 17, rue larrey 31000 toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie

Cordes