ÉVÉNEMENT CULINAIRE « TERRITOIRE PICTURAL TERRITOIRE CULINAIRE », le grand bazar, Toulouse
ÉVÉNEMENT CULINAIRE « TERRITOIRE PICTURAL TERRITOIRE CULINAIRE », le grand bazar, Toulouse jeudi 16 avril 2026.
ÉVÉNEMENT CULINAIRE « TERRITOIRE PICTURAL TERRITOIRE CULINAIRE » Jeudi 16 avril, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne
menu 20 euros
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00
Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00
soirée finissage expo acedo/tiné avec la participation de kamoune cuisine palestinienne a partir de 19h reservations conseillées merci
le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandbazar.art/copie-de-expo-1 »}]
soirée finissage expo acedo/tiné + kamoune cuisine palestinienne
jb
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