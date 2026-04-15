ÉVÉNEMENT CULINAIRE « TERRITOIRE PICTURAL TERRITOIRE CULINAIRE », le grand bazar, Toulouse

ÉVÉNEMENT CULINAIRE « TERRITOIRE PICTURAL TERRITOIRE CULINAIRE » Jeudi 16 avril, 19h00 le grand bazar Haute-Garonne

menu 20 euros

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T22:30:00+02:00

soirée finissage expo acedo/tiné avec la participation de kamoune cuisine palestinienne a partir de 19h reservations conseillées merci

le grand bazar 3 avenue du cimetiere toulouse 31500 Toulouse 31500 Lapujade / Bonnefoy / Périole / Marengo / La Colonne Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.grandbazar.art/copie-de-expo-1 »}]

soirée finissage expo acedo/tiné + kamoune cuisine palestinienne

jb