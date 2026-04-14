« LE SONGE D’UNE NUIT D’HIVER », Nathan Croquet et La Classe d’Après, Théâtre Jules Julien, Toulouse

« LE SONGE D’UNE NUIT D’HIVER », Nathan Croquet et La Classe d’Après Jeudi 16 avril, 19h00 Théâtre Jules Julien Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:15:00+02:00

Fin : 2026-04-16T19:00:00+02:00 – 2026-04-16T20:15:00+02:00

Jeudi 16 avril à 19h | 1 heure 15 | Dès 12 ans

C’est le solstice d’hiver lorsque les artisan·es duSonge d’une nuit d’étése retrouvent pour leur prochaine création. Leur précédente œuvre —La très lamentable comédie et très cruelle mort de Pyrame et Thisbé— a été un four, un bide, un naufrage. Et maintenant, il leur faut inventer une nouvelle pièce.

Mais quel théâtre pour demain ?

Pourquoi faire du théâtre quand l’hiver est l’un des plus froids, que les gens ont faim, qu’on se demande déjà comment survivre ?

Pourquoi parler d’amour aujourd’hui ?

Ces questions, iels se les posent naïvement devant nous. À moins que la forêt n’en ait décidé autrement.

Cette création sera présentée dans le cadre du temps fort en mars/avril au Théâtre pour fêter les dix ans de l’intégration du Théâtre Jules Julien au CRR de Toulouse.

DISTRIBUTION

Mise en scène : Nathan Croquet

De et avec : Adrien Boisset, Clothilde Houles, Arthur Hybertie, Valentin Sist, Paul Stazewski, Manon Vanel, Maylis Van Accoleyen, Lucie Wehrung

LA CLASSE D’APRES

Tout au long de la saison, le Théâtre Jules Julien sera en compagnie de la Classe d’Après, groupe d’acteurs et d’actrices en classe d’insertion, entre la formation et l’intégration au métier. Dans la lignée et l’héritage des classes Labos et classe en Chantier, mises en place par Pascal Papini et les Chantiers Nomades. Sans toutefois reprendre le même cadre, la nouvelle classe d’Après se posera la brûlante question de créer, jouer et porter des projets artistiques aujourd’hui. Elle trouvera des outils et des débuts de réponses en rencontrant différent.e.s artistes et en jouant dans plusieurs projets, présentés notamment au Théâtre Jules Julien.

Les précédentes classes d’insertion avaient permis de faire émerger de nombreuses personnalités, aujourd’hui reconnues dans le paysage toulousain. Cette année sera une l’occasion pour la Classe d’Après de rencontrer leurs prédécesseurs et de faire connaissance avec eux, et avec les différents aspects du métier. Jules Julien est attentif aux nouveaux talents, aux nouvelles propositions, et cette classe d’après sera une magnifique occasion de filiation, de transmission et d’émergence.

Théâtre Jules Julien 6 avenue des Écoles Jules Julien, 31400 Toulouse, France Toulouse 31400 Rangueil / Sauzelong / Pech-David / Pouvourville Haute-Garonne Occitanie 05 81 91 79 10 https://conservatoire.toulouse.fr/theatre-jules-julien/ [{« type »: « email », « value »: « theatre.julesjulien@mairie-toulouse.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0581917910 »}] Au cœur du quartier Rangueil, le théâtre Jules Julien est un espace de passeurs.En 2016-2017, le Théâtre Jules Julien présente un nouveau projet. Le rattachement au Conservatoire permet de réaffirmer ses missions d’enseignement et de transmission, mais aussi d’insertion professionnelle avec les compagnies émergentes. Métro : ligne B – station Saint-Agne ou Rangueil

→ Théâtre, création theatre spectaclevivant