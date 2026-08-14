Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Marmande

Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21

Date(s) :

2026-11-21

Concert Jazz, Soul, Flok ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY

Flirtant avec une soul-folk hybride souvent empreinte de jazz et d’électro, l’autrice-compositrice-interprète Awa Ly est à l’image de sa discographie en voyage. Son dernier album sorti au printemps 2025, Essence And Elements, lui a été inspiré à l’écart du tumulte du monde, sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Éoliennes, où elle se rend égulièrement. Là-bas, entourée par le silence, elle enlace la nature qui l’embrasse à son tour le vent, les vagues, le crépitement des flammes ou encore le craquement des arbres lui soufflent des mélodies et des textes.

Tout public.

Placement libre. .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44

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English : Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY

L’événement Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne