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Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY Théâtre Comoedia Marmande

samedi 21 novembre 2026 · Théâtre Comoedia · Marmande

Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY Théâtre Comoedia Marmande

Informations pratiques

Début
samedi 21 novembre 2026
Fin
samedi 21 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Théâtre Comoedia
Adresse
32 Rue Léopold Faye
Ville
47200 Marmande
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
18 18 Tarif de base plein tarif

Marmande

Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande Lot-et-Garonne

Tarif : 18 – 18 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-21 20:30:00
fin : 2026-11-21

Date(s) :
2026-11-21

Concert Jazz, Soul, Flok ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY
Flirtant avec une soul-folk hybride souvent empreinte de jazz et d’électro, l’autrice-compositrice-interprète Awa Ly est à l’image de sa discographie en voyage. Son dernier album sorti au printemps 2025, Essence And Elements, lui a été inspiré à l’écart du tumulte du monde, sur l’île d’Alicudi, dans l’archipel des Éoliennes, où elle se rend égulièrement. Là-bas, entourée par le silence, elle enlace la nature qui l’embrasse à son tour le vent, les vagues, le crépitement des flammes ou encore le craquement des arbres lui soufflent des mélodies et des textes.
Tout public.
Placement libre.   .

Théâtre Comoedia 32 Rue Léopold Faye Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 64 44 44 

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English : Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY

L’événement Concert ESSENCE AND ELEMENTS de AWA LY Marmande a été mis à jour le 2026-08-14 par OT Val de Garonne

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