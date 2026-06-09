Aix-Villemaur-Pâlis

Concert et bal populaire

place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 juillet PÂLIS Concert et bal populaire. A partir de 19h sur la place Gambetta.

Concert, restauration et buvette.

Contact +33 (0)6 33 88 16 74 .

place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74

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English :

L’événement Concert et bal populaire Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance