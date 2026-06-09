Concert et bal populaire Aix-Villemaur-Pâlis
Concert et bal populaire Aix-Villemaur-Pâlis lundi 13 juillet 2026.
Aix-Villemaur-Pâlis
Concert et bal populaire
place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 19:00:00
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Lundi 13 juillet PÂLIS Concert et bal populaire. A partir de 19h sur la place Gambetta.
Concert, restauration et buvette.
Contact +33 (0)6 33 88 16 74 .
place Gambetta Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 6 33 88 16 74
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English :
L’événement Concert et bal populaire Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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