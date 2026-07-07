Informations pratiques

Ensisheim

Concert et cinéma de plein air Le Chat Potté 2; la dernière quête

Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00

fin : 2026-07-07 23:00:00

Date(s) :

2026-07-07

Venez avec vos propres sièges pour la projection

Le cinéma s’invite proche de chez vous !

Profitez d’un moment convivial et familial avec la projection du film d’animation Le Chat Potté 2 la dernière quête .

Ce film a rencontré un succès considérable grâce à ses techniques graphiques renouvelées ainsi que ses thèmes inédits, particulièrement salués par la critique.

Il a même été nommé pour l’Oscar du meilleur film d’animation lors de la 95e cérémonie des Oscars !

Venez vous installer dès 20h00 et profitez du retour du groupe The Cheeky Kraken pour son show Little Alanis , un tribute à la sensationnelle chanteuse canadienne Alanis Morissette et ses tubes incontournables des années 90 !

Savourez d’excellentes tartes flambées et profitez de la buvette.

Venez avec vos propres sièges pour la projection. 0 .

Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54

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English :

Please bring your own chairs to the screening

L’événement Concert et cinéma de plein air Le Chat Potté 2; la dernière quête Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Centre Haut-Rhin Ensisheim