Concert et cinéma de plein air Le Chat Potté 2; la dernière quête Ensisheim
mardi 7 juillet 2026 · Ensisheim
Informations pratiques
Ensisheim
Concert et cinéma de plein air Le Chat Potté 2; la dernière quête
Place de l’Eglise Ensisheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
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Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-07-07 20:00:00
fin : 2026-07-07 23:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Venez avec vos propres sièges pour la projection
Le cinéma s’invite proche de chez vous !
Profitez d’un moment convivial et familial avec la projection du film d’animation Le Chat Potté 2 la dernière quête .
Ce film a rencontré un succès considérable grâce à ses techniques graphiques renouvelées ainsi que ses thèmes inédits, particulièrement salués par la critique.
Il a même été nommé pour l’Oscar du meilleur film d’animation lors de la 95e cérémonie des Oscars !
Venez vous installer dès 20h00 et profitez du retour du groupe The Cheeky Kraken pour son show Little Alanis , un tribute à la sensationnelle chanteuse canadienne Alanis Morissette et ses tubes incontournables des années 90 !
Savourez d’excellentes tartes flambées et profitez de la buvette.
Venez avec vos propres sièges pour la projection. 0 .
Place de l’Eglise Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 26 49 54
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English :
Please bring your own chairs to the screening
L’événement Concert et cinéma de plein air Le Chat Potté 2; la dernière quête Ensisheim a été mis à jour le 2026-07-02 par Centre Haut-Rhin Ensisheim
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