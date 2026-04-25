Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy

Clamecy

Concert et Jam It’s nothing but the blues

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 20:30:00

fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :

2026-05-02

Concert et Jam Présentation de la Master Class 2026 organisée par l’association Jazz & Blues Avec Yassine Karoui (guitare, chant), David Chalumeau (harmonica), Martin Vickers (batterie) et Michel Sanchez (basse) Infos https://www.helloasso.com/associations/jazz-et-blues-a-clamecy .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

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English : Concert et Jam It’s nothing but the blues

L’événement Concert et Jam It’s nothing but the blues Clamecy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais