Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy
Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy samedi 2 mai 2026.
Clamecy
Concert et Jam It’s nothing but the blues
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 23:00:00
Date(s) :
2026-05-02
Concert et Jam Présentation de la Master Class 2026 organisée par l’association Jazz & Blues Avec Yassine Karoui (guitare, chant), David Chalumeau (harmonica), Martin Vickers (batterie) et Michel Sanchez (basse) Infos https://www.helloasso.com/associations/jazz-et-blues-a-clamecy .
MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
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English : Concert et Jam It’s nothing but the blues
L’événement Concert et Jam It’s nothing but the blues Clamecy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais
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