Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy

Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy

Concert et Jam It’s nothing but the blues MLAC Clamecy samedi 2 mai 2026.

Lieu : MLAC

Adresse : 1 rue Frida Kahlo

Ville : 58500 Clamecy

Département : Nièvre

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : dimanche 3 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 0 0 0 Tarif réduit Tarif jeunes

Clamecy

Concert et Jam It’s nothing but the blues

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif réduit
Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 20:30:00
fin : 2026-05-02 23:00:00

Date(s) :
2026-05-02

Concert et Jam Présentation de la Master Class 2026 organisée par l’association Jazz & Blues Avec Yassine Karoui (guitare, chant), David Chalumeau (harmonica), Martin Vickers (batterie) et Michel Sanchez (basse) Infos https://www.helloasso.com/associations/jazz-et-blues-a-clamecy   .

MLAC 1 rue Frida Kahlo Clamecy 58500 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert et Jam It’s nothing but the blues

L’événement Concert et Jam It’s nothing but the blues Clamecy a été mis à jour le 2026-04-25 par OT Clamecy Haut Nivernais

À voir aussi à Clamecy (Nièvre)