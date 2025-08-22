Chemin des écrivains Colas Breugnon Clamecy Nièvre
Chemin des écrivains Colas Breugnon 58500 Clamecy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 9000.0
Les premiers regards sont attirés par l’Yonne, par la statue du flotteur située sur le pont ainsi que l’église de Bethléem.
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
First glances are drawn to the Yonne, the float statue on the bridge and the Bethlehem church.
Deutsch :
Die ersten Blicke werden von der Yonne, der Statue des Flößers auf der Brücke sowie der Kirche von Bethlehem angezogen.
Italiano :
La prima cosa che salta all’occhio è la Yonne, la statua del carro sul ponte e la chiesa di Betlemme.
Español :
Lo primero que llama la atención es el Yonne, la estatua de la carroza sobre el puente y la iglesia de Belén.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data