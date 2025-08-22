Clamecy-Vézelay-Clamecy Clamecy Nièvre
vendredi 1 mai 2026.
Vélo de route Difficile
58500 Clamecy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 64000.0
Un circuit qui relie les villes médiévales de Clamecy et Vézelay
https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51
English :
A circuit linking the medieval towns of Clamecy and Vézelay
Deutsch :
Eine Rundreise, die die mittelalterlichen Städte Clamecy und Vézelay verbindet
Italiano :
Un tour che collega le città medievali di Clamecy e Vézelay
Español :
Recorrido que une las ciudades medievales de Clamecy y Vézelay
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data