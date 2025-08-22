Clamecy-Vézelay-Clamecy Clamecy Nièvre

Clamecy-Vézelay-Clamecy Vélo de route Difficile

Clamecy-Vézelay-Clamecy 58500 Clamecy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 64000.0 Tarif :

Un circuit qui relie les villes médiévales de Clamecy et Vézelay

Difficile

https://www.clamecyhautnivernais-tourisme.fr/ +33 3 86 27 02 51

English :

A circuit linking the medieval towns of Clamecy and Vézelay

Deutsch :

Eine Rundreise, die die mittelalterlichen Städte Clamecy und Vézelay verbindet

Italiano :

Un tour che collega le città medievali di Clamecy e Vézelay

Español :

Recorrido que une las ciudades medievales de Clamecy y Vézelay

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-26 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data