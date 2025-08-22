Le Chemin des Flotteurs Clamecy Nièvre

Le Chemin des Flotteurs Vélo de route Difficulté moyenne

Le Chemin des Flotteurs 58500 Clamecy Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 156000.0 Tarif :

Un itinéraire historique suivant la trace des flotteurs bourguignons. A Clamecy, visitez l’écomusée sur le sujet avant d’emprunter la V51 et V55.

Difficulté moyenne

https://www.facebook.com/chemin.flotteurs/?locale=fr_FR

English :

A historic itinerary following the trail of Burgundian floats. In Clamecy, visit the ecomuseum on the subject before taking the V51 and V55.

Deutsch :

Eine historische Route, die den Spuren der burgundischen Flößer folgt. Besuchen Sie in Clamecy das Ökomuseum zu diesem Thema, bevor Sie auf der V51 und V55 weiterfahren.

Italiano :

Un percorso storico sulle tracce dei carri borgognoni. A Clamecy, visitate l’ecomuseo sul tema prima di prendere la V51 e la V55.

Español :

Una ruta histórica que sigue el rastro de las carrozas borgoñonas. En Clamecy, visite el ecomuseo sobre el tema antes de tomar la V51 y la V55.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-28 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data