Concert et marché artisanal Rue du Guilly Moëlan-sur-Mer

Informations pratiques

Moëlan-sur-Mer

Concert et marché artisanal

Rue du Guilly Place Julien Mauduit Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-28 17:30:00

fin : 2026-08-28 22:00:00

Date(s) :

2026-08-28

Le prochain marché artisanal de l’association Arts-sur-mer (association regroupant des artisans et artistes du secteur de Moëlan-sur-Mer), aura lieu vendredi 24 juillet rue du Guilly de 17h30 à 22h.

Vous pourrez échanger avec une quinzaine d’artistes et artisans locaux et y découvrir leurs créations.

L’animation musicale sera assurée par le duo Les chats l’heureux qui se produira de 18h30 à 19h30 et de 20h30 à 21h30.

De nombreux commerçants de Moëlan s’associent à ce marché pour que vous puissiez vous restaurer ou boire un verre sur place.

Une soirée qui s’annonce culturelle, conviviale et joyeuse ! Tous les habitants et visiteurs sont conviés à participer à la fête, gratuite et ouverte à tous.

Notez que deux autres marchés sont prévus

– le jeudi 13 août place de l’Église, en collaboration avec le festival Fest’in d’Mouettes

– le vendredi 28 août rue du Guilly

En espérant voir un public nombreux, nous avons hâte de vivre ces moments de partage au cœur de notre beau village ! .

Rue du Guilly Place Julien Mauduit Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 6 19 17 33 17

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English :

L’événement Concert et marché artisanal Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-07-21 par OT QUIMPERLE LES RIAS