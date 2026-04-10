Concert Étoile Guinguette du bout de l’Île Montjean-sur-Loire Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Concert Étoile Guinguette du bout de l’Île

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 20:30:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Un concert aux styles variés, où l’artiste Étoile s’entoure de ses choristes pour une soirée rythmée.

Pour ce rendez-vous d’août, Étoile propose une immersion dans un univers sonore riche, fusionnant des influences afro et des productions urbaines modernes. Sur scène, il donne vie à ses chansons en français, soutenu par la présence de ses choristes qui apportent une profondeur vocale à l’ensemble. Ses textes, naviguent entre ironie et sincérité, offrant une performance aussi dansante que réfléchie au bord de la Loire.

Située à Montjean-sur-Loire, sur le parcours de La Loire à Vélo, notre guinguette écoresponsable est un véritable havre de paix. Labellisée Écotable, elle propose une cuisine faite maison à partir de produits locaux, bio et de saison. Que ce soit sur notre terrasse ombragée ou dans notre étable renovée, nous vous accueillons pour un moment de détente authentique dans un cadre unique en bord de Loire. .

Montjean-sur-Loire La Queue de l’Île Mauges-sur-Loire 49570 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 75 12 80 63 guinguette@auboutdelile.fr

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English :

A concert in a variety of styles, where the Étoile artist is joined by his backing singers for a rhythmic evening.

L’événement Concert Étoile Guinguette du bout de l’Île Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-10 par Pôle Tourisme ôsezMauges