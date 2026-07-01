Concert exceptionnel pour les 20 ans des Amis de Saint-Jérôme, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral

Informations pratiques

Concert exceptionnel pour les 20 ans des Amis de Saint-Jérôme Samedi 19 septembre, 16h00 Eglise Saint Jerôme Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Amis de Saint-Jérôme célèbre son vingtième anniversaire en ouvrant les portes de l’église Saint-Jérôme pour un moment musical unique.

Dans le cadre remarquable de cet édifice chargé d’histoire, les chorales Chante Vère, de Cahuzac-sur-Vère, et Sine Nomine, de Salvagnac, uniront leurs voix autour d’un programme éclectique mêlant chants sacrés, polyphonies de la Renaissance, mélodies traditionnelles et œuvres du répertoire populaire.

Une invitation à découvrir ou redécouvrir l’église Saint-Jérôme autrement, portée par la richesse des voix et le talent de ces deux ensembles locaux.

Un rendez-vous convivial et patrimonial, placé sous le signe de la musique, du partage et de la mise en valeur du patrimoine vivant.

Eglise Saint Jerôme 81140 Castelnau de Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie L’église de Saint‑Jérôme, située à Castelnau‑de‑Montmiral, est un édifice d’origine médiévale dont l’existence remonterait probablement à l’an 1000, bien avant la fondation de la bastide en 1222. Son architecture témoigne de plusieurs phases de construction, avec un chœur du XIIᵉ siècle et une nef édifiée au XIVᵉ siècle.

L’édifice se caractérise par un sanctuaire à chevet droit, des chapelles latérales voûtées et un clocher typique des débuts de l’époque gothique. Au fil des restaurations, plusieurs éléments remarquables ont été mis au jour, notamment des fonts baptismaux et une chaire en pierre datant du Moyen Âge.

Aujourd’hui, l’église constitue un témoin important du patrimoine local, entretenu et valorisé par des initiatives de restauration et par l’engagement d’associations locales dédiées à sa préservation. parking facile autour de l’église

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’association Les Amis de Saint Jérôme célèbre son vingtième anniversaire en ouvrant les portes de l’église Saint-Jérôme pour un moment musical …

©Pascal Lorenzo