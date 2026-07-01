Venez découvrir au travers d’une visite libre, une église tarnaise du XIVe siècle, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral

Informations pratiques

Venez découvrir au travers d’une visite libre, une église tarnaise du XIVe siècle 19 et 20 septembre Eglise Saint Jerôme Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Plongez dans l’histoire captivante de l’église Saint-Jérôme, joyau architectural dont l’origine remonte très certainement à l’an 1000, bien avant la fondation de Castelnau en 1222.

Explorez les détails remarquables de cette église, dont le chœur témoigne du XIIᵉ siècle et la nef du XIVᵉ siècle. Dès l’entrée, vous serez séduit par le sanctuaire à chevet droit, baigné de lumière grâce à deux magnifiques fenêtres ogivales trilobées. Les bas-côtés abritent également de véritables trésors architecturaux, avec deux chapelles voûtées d’arêtes qui transportent les visiteurs dans une époque révolue. La nef, quant à elle, s’étend sur deux travées, soutenues par des colonnes sans chapiteaux.

Le mur occidental laisse apercevoir le clocher, bel exemple de gothique naissant, qui s’élève avec élégance et se distingue par son pignon ajouré.

Au fil des travaux entrepris, des découvertes uniques ont été faites, notamment des fonts baptismaux et une rare chaire en pierre peinte, tous deux datant du Moyen Âge. Ces trésors historiques plongent les visiteurs dans une époque lointaine et révèlent toute l’authenticité de cette église exceptionnelle.

Eglise Saint Jerôme 81140 Castelnau de Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie L’église de Saint‑Jérôme, située à Castelnau‑de‑Montmiral, est un édifice d’origine médiévale dont l’existence remonterait probablement à l’an 1000, bien avant la fondation de la bastide en 1222. Son architecture témoigne de plusieurs phases de construction, avec un chœur du XIIᵉ siècle et une nef édifiée au XIVᵉ siècle.

L’édifice se caractérise par un sanctuaire à chevet droit, des chapelles latérales voûtées et un clocher typique des débuts de l’époque gothique. Au fil des restaurations, plusieurs éléments remarquables ont été mis au jour, notamment des fonts baptismaux et une chaire en pierre datant du Moyen Âge.

Aujourd’hui, l’église constitue un témoin important du patrimoine local, entretenu et valorisé par des initiatives de restauration et par l’engagement d’associations locales dédiées à sa préservation. parking facile autour de l’église

Plongez-vous dans l’histoire captivante de l’église de Saint-Jérôme, un joyau architectural qui remonte à des temps anciens. Son origine remonte très certainement à l’an 1000, bien avant la fondation…

©Gilles Brouard