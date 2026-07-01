Conférence : partagez l’histoire de Saint Jérôme avec son écrivain, Alain Fournié, passionné d’Histoire et de lieux emblématiques, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral

Informations pratiques

Conférence : partagez l’histoire de Saint Jérôme avec son écrivain, Alain Fournié, passionné d’Histoire et de lieux emblématiques 19 et 20 septembre Eglise Saint Jerôme Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’écrivain Alain Fournié se fera un plaisir de partager ses connaissances de l’histoire locale, ainsi que les nombreuses recherches qu’il a effectuées pour rédiger son dernier ouvrage consacré à l’église Saint-Jérôme.

Eglise Saint Jerôme 81140 Castelnau de Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie L’église de Saint‑Jérôme, située à Castelnau‑de‑Montmiral, est un édifice d’origine médiévale dont l’existence remonterait probablement à l’an 1000, bien avant la fondation de la bastide en 1222. Son architecture témoigne de plusieurs phases de construction, avec un chœur du XIIᵉ siècle et une nef édifiée au XIVᵉ siècle.

L’édifice se caractérise par un sanctuaire à chevet droit, des chapelles latérales voûtées et un clocher typique des débuts de l’époque gothique. Au fil des restaurations, plusieurs éléments remarquables ont été mis au jour, notamment des fonts baptismaux et une chaire en pierre datant du Moyen Âge.

Aujourd’hui, l’église constitue un témoin important du patrimoine local, entretenu et valorisé par des initiatives de restauration et par l’engagement d’associations locales dédiées à sa préservation. parking facile autour de l’église

l’écrivain Alain Fournié se fera un plaisir de partager ses connaissances de l’histoire locale et des nombreuses recherches qu’il a effectuées pour rédiger son dernier ouvrage sur l’église de Saint…

©Alain Fournié