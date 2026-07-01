Visite libre de l’église de Saint-Jérôme, Eglise Saint Jerôme, Castelnau-de-Montmiral

Informations pratiques

Visite libre de l’église de Saint-Jérôme 19 et 20 septembre Eglise Saint Jerôme Tarn

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Mentionnée dès le début du XIᵉ siècle, l’église Saint-Jérôme est l’un des plus anciens témoins de l’histoire locale, alors même que la bastide de Castelnau est fondée en 1222. Son chœur, datant du XIIᵉ siècle, précède la nef construite au XIVᵉ siècle.

L’édifice se distingue par son sanctuaire à chevet droit, éclairé par deux fenêtres ogivales trilobées, ainsi que par ses chapelles latérales voûtées d’arêtes. La nef, composée de deux travées, est rythmée par un arc-doubleau reposant sur des colonnes dépourvues de chapiteaux. Le clocher, caractéristique des débuts de l’époque gothique, se présente sous la forme d’un pignon ajouré sur le mur occidental.

Au fil des travaux de restauration, plusieurs éléments remarquables de l’époque médiévale ont été mis au jour, notamment des fonts baptismaux et une chaire en pierre, témoins précieux de la longue histoire de cette église.

Eglise Saint Jerôme 81140 Castelnau de Montmiral Castelnau-de-Montmiral 81140 Tarn Occitanie L’église de Saint‑Jérôme, située à Castelnau‑de‑Montmiral, est un édifice d’origine médiévale dont l’existence remonterait probablement à l’an 1000, bien avant la fondation de la bastide en 1222. Son architecture témoigne de plusieurs phases de construction, avec un chœur du XIIᵉ siècle et une nef édifiée au XIVᵉ siècle.

L’édifice se caractérise par un sanctuaire à chevet droit, des chapelles latérales voûtées et un clocher typique des débuts de l’époque gothique. Au fil des restaurations, plusieurs éléments remarquables ont été mis au jour, notamment des fonts baptismaux et une chaire en pierre datant du Moyen Âge.

Aujourd’hui, l’église constitue un témoin important du patrimoine local, entretenu et valorisé par des initiatives de restauration et par l’engagement d’associations locales dédiées à sa préservation. parking facile autour de l’église

Dès l’an 1000, l’église existait sans doute alors que Castelnau est fondé en 1222. Le choeur date du XIIe siècle, la nef du XIVe siècle. L’église de Saint-Jérôme possède un sanctuaire à chevet droit,…

©association les amis de Saint-Jérôme