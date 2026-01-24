Vayrac

Concert exceptionnel violon et orgue

Eglise saint martin Vayrac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18 20:00:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Concert de musique classique avec au violon Natacha Triadou et à l'orgue Marc Chiron Ce concert au programme varié et très virtuose, pour tout public: Oeuvres de Mozart, Saint-Saens, Saltelli, "Caprice Basque" de Sarasate, "Tzigane" de Ravel etc est organisé au profit de la restauration de l'église

Concert de musique classique avec au violon Natacha Triadou et à l'orgue Marc Chiron Ce concert au programme varié et très virtuose, pour tout public: Oeuvres de Mozart, Saint-Saens, Saltelli, "Caprice Basque" de Sarasate, "Tzigane" de Ravel etc est organisé au profit de la restauration de l'église

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Eglise saint martin Vayrac 46110 Lot Occitanie +33 6 37 13 99 68

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English :

Classical music concert with Natacha Triadou on violin and Marc Chiron on organ This concert with a varied and very virtuoso program, for all audiences: works by Mozart, Saint-Saens, Saltelli, Sarasate’s Caprice Basque, Ravel’s Tzigane, etc., is organized in aid of the restoration of the church

L’événement Concert exceptionnel violon et orgue Vayrac a été mis à jour le 2026-06-04 par OT Vallée de la Dordogne