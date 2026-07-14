Concert, FAB I&I duo L’Aiguillon-la-Presqu’île

Informations pratiques

L’Aiguillon-la-Presqu’île

Concert, FAB I&I duo

Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-20 21:30:00

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

FAB I&I est un auteur, compositeur et interprète originaire de Nouvelle-Calédonie qui a le reggae chevillé au corps depuis ses premiers accords de guitare. Autodidacte, il monte son premier groupe avec des cousins pour jouer des standards du genre et se lance derrière le micro. Mais déjà, c’est le reggae qui fait vibrer Fab, et en 2010 la formation s’étoffe pour devenir I&Iration qui se fera connaître pour ses covers de Bob Marley. Avec son timbre de voix unique, Fab se glisse avec aisance et naturel dans les compositions du maître Bob. L’aventure I&Iration décolle en 2011, date anniversaire de la disparition du king of reggae. Le groupe écume les scènes des bars de Nouméa, s’assurant une renommée grandissante qui lui permet d’être invité sur des grosses scènes locales. Car si le reggae roots de Bob Marley est une valeur sûre en Nouvelle-Calédonie, il s’agit d’être à la hauteur, sans trahir la version originale. Pari réussi, le public est au rendez-vous à chaque concert. Fab prend goût à la scène et à l’adrénaline que procure cet instant magique. Ambitieux et appliqué, le musicien envisage chaque concert comme un nouveau défi avec l’envie de toujours faire mieux que la fois précédente .

En 2012, le band devient I&I, et se lance dans l’enregistrement de son 1ᵉʳ album en autoproduction avec le désir d’apporter sa propre couleur musicale.

C’est le moment pour Fab d’explorer sa fibre d’auteur. Il cherche, travaille, apprend à structurer le texte, et à faire sonner les mots. C’est lui qui écrit et compose la totalité des 12 titres de Common fate , sorti en 2014. Il se tourne naturellement vers l’anglais pour s’exprimer sur des sujets fédérateurs et positifs, dans la droite ligne des valeurs rastas. Common Fate, le titre qui donne son nom à l’album, en est l’illustration la plus brillante. À travers ce message fort de paix et de vivre-ensemble si cher à la Nouvelle-Calédonie, le morceau traduit l’esprit de ce groupe, composé de musiciens d’origines diverses qui partagent les vibes de la musique et créent ensemble. Un titre qui, selon Fab, leur colle à la peau pour devenir quasiment un emblème. .

Place Dudit L’Aiguillon-la-Presqu’île 85460 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 97 19 29 mairie@laiguillonlapresquile.fr

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L’événement Concert, FAB I&I duo L’Aiguillon-la-Presqu’île a été mis à jour le 2026-07-06 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud