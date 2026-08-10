Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles Café Le Commerce Chez Les Filles Marmande
jeudi 27 août 2026 · Café Le Commerce Chez Les Filles · Marmande
Informations pratiques
Marmande
Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-27
fin : 2026-08-27
Date(s) :
2026-08-27
Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles.
Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles. .
Café Le Commerce Chez Les Filles 2, Place du Marché Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 93 08 61
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English : Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles
Facette Furious Concert at Café Le Commerce Chez les Filles.
L’événement Concert Facette Furious au Café Le Commerce Chez les Filles Marmande a été mis à jour le 2026-08-06 par OT Val de Garonne
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