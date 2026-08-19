Concert Famille & Compagnie, Médiathèque Albert Camus, Marmande

Informations pratiques

Concert Famille & Compagnie Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque Albert Camus Lot-et-Garonne

50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

L’association Famille & Compagnie et la médiathèque Albert Camus vous proposent un moment partagé en famille : des chansons à fredonner ensemble avec le soutien de Carole et de sa guitare et des histoires dénichées aux quatre coins de la médiathèque !

Médiathèque Albert Camus 23 Rue de la République, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553201230 http://www.mairie-marmande.fr [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque-marmande.fr/index.php?database=marmande »}] Le bâtiment qui abrite la médiathèque Albert Camus est un ancien hôtel particulier, édifié entre le XVIe et XVIIe siècle.

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