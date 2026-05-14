Concert Famous Groove Le Coupe Gorge Parthenay

Parthenay

Concert Famous Groove

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-22 21:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Famous Groove Ce groupe poitevin joue depuis octobre 2023 notamment au piedstival à Poitiers ou dans le festiroulotte. Le groupe composé d’une batterie, d’une basse, d’un clavier, d’une guitare, d’un sax et d’un chanteur joue une musique, aux influences funk et groove, des styles inspirés par Macéo Parker, James Brown ou The Meters,… Elles sont toutes des compositions du groupe où le chant puissant de Flo se place sur une musique rythmée et mélodique. .

Le Coupe Gorge 2 Rue de la Vau Saint Jacques Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 41 78 07 rotureauch@gmail.com

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English : Concert Famous Groove

L’événement Concert Famous Groove Parthenay a été mis à jour le 2026-05-14 par CC Parthenay Gâtine