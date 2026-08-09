CONCERT FÉ.LINES Saint-Jean-de-Fos
vendredi 25 septembre 2026 · Saint-Jean-de-Fos
Informations pratiques
Saint-Jean-de-Fos
CONCERT FÉ.LINES
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
À travers des paroles sans censure, avec humour, Fé déshabille la société et ses contradictions, pour plonger dans ses zones d’ombre avec une curiosité dévorante !
À travers des paroles sans censure, avec humour, Fé déshabille la société et ses contradictions, pour plonger dans ses zones d’ombre avec une curiosité dévorante, le tout accompagné par des rythmes de swing, de valse, de funk parfois aussi…
Alors, si vous aimez les musiques qui font chalouper tout en effleurant vos pensées les plus secrètes… Elles vous promettent un voyage sans retour, où la joie, la sensualité et la réflexion se fondent sur scène. Un tourbillon de sons, de mots et de regards, pour éveiller vos sens et déranger vos certitudes.
Restauration sur place Poulet coco /riz citron 12 € (option végétarienne possible à 10 €) Dessert 3 €. .
6 Rue de l’Horloge Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 7 79 88 93 87
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English :
Through unfiltered words and humor, F%E9 strips society and its contradictions bare, delving into its dark corners with a voracious curiosity!
L’événement CONCERT FÉ.LINES Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2026-08-04 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT
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