Concert Femmes Fatales Au Vestiaire Café Lannemezan
Concert Femmes Fatales Au Vestiaire Café Lannemezan vendredi 20 mars 2026.
Concert Femmes Fatales
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:30:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
Des reprises de nos grandes chanteuses iconiques pour cette belle soirée.
.
Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 39 94 41
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Cover versions of our great iconic singers for this beautiful evening.
L’événement Concert Femmes Fatales Lannemezan a été mis à jour le 2026-01-12 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65