Concert Femmes Fatales Au Vestiaire Café Lannemezan

Concert Femmes Fatales

Au Vestiaire Café 87 rue Alsace Lorraine Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-03-20 20:30:00

fin : 2026-03-20

2026-03-20

Des reprises de nos grandes chanteuses iconiques pour cette belle soirée.

Cover versions of our great iconic singers for this beautiful evening.

