Concert Festi’choeurs en Drôme Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence

Concert Festi’choeurs en Drôme

Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme

Début : 2026-06-28 14:00:00

fin : 2026-06-28 18:00:00

2026-06-28

L’Ensemble vocal de Fauconnières, fort de ses cinquante choristes et dirigé par Jean-Baptiste Voinet, organise le premier festival de chant choral baptisé Festi’Chœurs en Drôme .

The fifty-strong Ensemble vocal de Fauconnières, directed by Jean-Baptiste Voinet, is organizing the first choral singing festival, Festi?Ch?urs en Drôme .

