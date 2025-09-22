Concert Festi’choeurs en Drôme Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence
Concert Festi’choeurs en Drôme Espace Culturel Liberté Saint-Marcel-lès-Valence dimanche 28 juin 2026.
Concert Festi’choeurs en Drôme
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28 14:00:00
fin : 2026-06-28 18:00:00
Date(s) :
2026-06-28
L’Ensemble vocal de Fauconnières, fort de ses cinquante choristes et dirigé par Jean-Baptiste Voinet, organise le premier festival de chant choral baptisé Festi’Chœurs en Drôme .
Espace Culturel Liberté 18 rue de la Liberté Saint-Marcel-lès-Valence 26320 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 58 70 03 contact.mairie@saint-marcel-les-valence.fr
The fifty-strong Ensemble vocal de Fauconnières, directed by Jean-Baptiste Voinet, is organizing the first choral singing festival, Festi?Ch?urs en Drôme .
