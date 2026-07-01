Informations pratiques

Rochechinard

Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors

Eglise de Rochechinard Rochechinard Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Etudiants, chômeurs et handicapés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 20:30:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe

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Eglise de Rochechinard Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: Europe at Its Most Beautiful

L’événement Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Rochechinard a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme