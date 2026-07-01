Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Rochechinard
jeudi 30 juillet 2026 · Rochechinard
Informations pratiques
Rochechinard
Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors
Eglise de Rochechinard Rochechinard Drôme
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Etudiants, chômeurs et handicapés
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00
Date(s) :
2026-07-30
Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
.
Eglise de Rochechinard Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com
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English :
Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: Europe at Its Most Beautiful
L’événement Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Rochechinard a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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