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AGENDA · Rochechinard

Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Rochechinard

jeudi 30 juillet 2026 · Rochechinard

Informations pratiques

Début
jeudi 30 juillet 2026
Fin
vendredi 31 juillet 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Eglise de Rochechinard
Ville
26190 Rochechinard
Département
Drôme
Tarif
8 8 8 Tarif réduit Etudiants, chômeurs et handicapés

Rochechinard

Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors

Eglise de Rochechinard Rochechinard Drôme

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit
Etudiants, chômeurs et handicapés

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-30 20:30:00
fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :
2026-07-30

Concert dans le cadre du festival des Chapelles Royans-Vercors qui se déroulera du 14 au 30 juillet 2026 sur le thème de plus belle l’Europe
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Eglise de Rochechinard Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesyeuxfertiles.secretariat@gmail.com

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English :

Concert as part of the Chapelles Royans-Vercors Festival, which will take place from July 14 to 30, 2026, with the theme: Europe at Its Most Beautiful

L’événement Concert Festival des Chapelles Royans-Vercors Rochechinard a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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