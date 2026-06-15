Journée Fonds d’ateliers Mal Vit Rochechinard

Rochechinard

Journée Fonds d’ateliers

Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-02 11:00:00

fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :

2026-08-02

Présence de nombreux plasticiens

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Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14 jdlaforest26@gmail.com

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English :

Presence of numerous visual artists

L’événement Journée Fonds d’ateliers Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme