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Journée Fonds d’ateliers Mal Vit Rochechinard

Journée Fonds d’ateliers Mal Vit Rochechinard dimanche 2 août 2026.

Lieu : Mal Vit

Adresse : Maison de la Mémoire du Royans

Ville : 26190 Rochechinard

Département : Drôme

Début : dimanche 2 août 2026

Fin : dimanche 2 août 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Rochechinard

Journée Fonds d’ateliers

Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00

Date(s) :
2026-08-02

Présence de nombreux plasticiens
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Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14  jdlaforest26@gmail.com

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English :

Presence of numerous visual artists

L’événement Journée Fonds d’ateliers Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme

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