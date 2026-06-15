Journée Fonds d’ateliers Mal Vit Rochechinard
Journée Fonds d’ateliers Mal Vit Rochechinard dimanche 2 août 2026.
Rochechinard
Journée Fonds d’ateliers
Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-02 11:00:00
fin : 2026-08-02 19:00:00
Date(s) :
2026-08-02
Présence de nombreux plasticiens
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Mal Vit Maison de la Mémoire du Royans Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14 jdlaforest26@gmail.com
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English :
Presence of numerous visual artists
L’événement Journée Fonds d’ateliers Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme