Lancement de la saison et vernissage de l’exposition Alain Ploye Mal Vit Rochechinard
Lancement de la saison et vernissage de l’exposition Alain Ploye Mal Vit Rochechinard samedi 25 juillet 2026.
Rochechinard
Lancement de la saison et vernissage de l’exposition Alain Ploye
Mal Vit Maison-Musée Rochechinard Rochechinard Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 18:30:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Cet été l’exposition temporaire sera un hommage au peintre Alain Ploye.
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Mal Vit Maison-Musée Rochechinard Rochechinard 26190 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 81 72 87 14 jdlaforest26@gmail.com
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English :
This temporary exhibition will pay tribute to the painter Alain Ploye.
L’événement Lancement de la saison et vernissage de l’exposition Alain Ploye Rochechinard a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme Vercors Drôme
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