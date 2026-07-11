Informations pratiques

Génos

CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS

ÉGLISE Génos Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 18:30:00

fin : 2026-08-10

Date(s) :

2026-08-10

17h Avant-concert, Visite guidée, rdv église

Répertoire baroque De belles trahisons.

L’amour, la convoitise, le pouvoir, sont souvent à l’origine de ce qui est considéré comme une trahison. Les projets d’un futur heureux s’écroulent par la faute d’un être malintentionné, trompeur et calculateur.

Le Jardin de Musiques

Géraldine Bruley, viole de gambe / Laurie Paumelle, clavecin

Jean-Yves Guerry, contreténor 12 .

ÉGLISE Génos 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

5:00 p.m.: Pre-concert event, guided tour, meet at the church

Baroque repertoire Beautiful Betrayals.

Love, lust, and power are often at the root of what is considered a betrayal. Plans for a happy future crumble because of a malicious, deceitful, and calculating individual.

L’événement CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS Génos a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE