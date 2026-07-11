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CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS Génos

lundi 10 août 2026 · Génos

Informations pratiques

Début
lundi 10 août 2026
Fin
lundi 10 août 2026
Heure de début
18:30:00
Adresse
ÉGLISE
Ville
31510 Génos
Département
Haute-Garonne
Tarif
12 12 12 Tarif de base plein tarif

Génos

CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS

ÉGLISE Génos Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10

Date(s) :
2026-08-10

17h Avant-concert, Visite guidée, rdv église
Répertoire baroque De belles trahisons.
L’amour, la convoitise, le pouvoir, sont souvent à l’origine de ce qui est considéré comme une trahison. Les projets d’un futur heureux s’écroulent par la faute d’un être malintentionné, trompeur et calculateur.
Le Jardin de Musiques
Géraldine Bruley, viole de gambe / Laurie Paumelle, clavecin
Jean-Yves Guerry, contreténor 12  .

ÉGLISE Génos 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33  contact@lejardindemusiques.fr

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English :

5:00 p.m.: Pre-concert event, guided tour, meet at the church
Baroque repertoire Beautiful Betrayals.
Love, lust, and power are often at the root of what is considered a betrayal. Plans for a happy future crumble because of a malicious, deceitful, and calculating individual.

L’événement CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS Génos a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE

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