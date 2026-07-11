CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS Génos
lundi 10 août 2026 · Génos
Informations pratiques
Génos
CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS
ÉGLISE Génos Haute-Garonne
Tarif : 12 – 12 – EUR
12
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 18:30:00
fin : 2026-08-10
Date(s) :
2026-08-10
17h Avant-concert, Visite guidée, rdv église
Répertoire baroque De belles trahisons.
L’amour, la convoitise, le pouvoir, sont souvent à l’origine de ce qui est considéré comme une trahison. Les projets d’un futur heureux s’écroulent par la faute d’un être malintentionné, trompeur et calculateur.
Le Jardin de Musiques
Géraldine Bruley, viole de gambe / Laurie Paumelle, clavecin
Jean-Yves Guerry, contreténor 12 .
ÉGLISE Génos 31510 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 95 45 33 contact@lejardindemusiques.fr
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English :
5:00 p.m.: Pre-concert event, guided tour, meet at the church
Baroque repertoire Beautiful Betrayals.
Love, lust, and power are often at the root of what is considered a betrayal. Plans for a happy future crumble because of a malicious, deceitful, and calculating individual.
L’événement CONCERT FESTIVAL MARGUERITE DE COMMINGES DE BELLES TRAHISONS Génos a été mis à jour le 2026-07-11 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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