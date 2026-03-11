Concert Festival Musique en Vallée d’Olt mardi 21 juillet

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-07-21

fin : 2026-07-21

Date(s) :

2026-07-21

Des musiciens exceptionnels et passionnés, réunis dans le cadre unique des hauts lieux patrimoniaux de la vallée du Lot. Cette année le festival a 32 ans !

Pour l’ouverture du festival, un concert en plein air vous est proposé dans le Cloître de Saint Geniez d’Olt à 20h30.

+d’infos à venir .

Le Cloître Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac 12130 Aveyron Occitanie +33 6 98 73 29 51 contac@festivalolt.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Exceptional, passionate musicians, brought together in the unique setting of the Lot valley’s heritage sites. This year, the festival turns 32!

L’événement Concert Festival Musique en Vallée d’Olt mardi 21 juillet Saint Geniez d’Olt et d’Aubrac a été mis à jour le 2026-03-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)