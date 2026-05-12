CONCERT FESTIVALLON GH Rue du Gravier Saint-Père

Saint-Père

CONCERT FESTIVALLON GH

Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père Yonne

Tarif : – – EUR

Autres Tarifs

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 19:00:00

fin : 2026-08-18 23:59:00

Date(s) :

2026-08-18

Chanteur de bistrot à la gouaille populaire. C’est un cocktail qui se boit sans soif.

Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.

GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui, entre la chanson d’hier,

un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.

Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,

un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et

une gorgée des petits riens du quotidien.

Retrouvez-le, accompagné de NOON, guitariste de SINSéMILIA, à La Brasserie de Vézelay, où vous pourrez dîner (foodtruck) et/ou boire un verre. Concert à xxh. Entrée Libre. .

Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 88 90 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : CONCERT FESTIVALLON GH

L’événement CONCERT FESTIVALLON GH Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)