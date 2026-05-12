CONCERT FESTIVALLON GH Rue du Gravier Saint-Père
CONCERT FESTIVALLON GH Rue du Gravier Saint-Père mardi 18 août 2026.
Saint-Père
CONCERT FESTIVALLON GH
Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père Yonne
Tarif : – – EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-18 19:00:00
fin : 2026-08-18 23:59:00
Date(s) :
2026-08-18
Chanteur de bistrot à la gouaille populaire. C’est un cocktail qui se boit sans soif.
Une voix rock et rageuse sur des airs qui font bouger les guibolles.
GH fait couler son flow dans un vocabulaire bien à lui, entre la chanson d’hier,
un peu rétro, et le hip-hop bien d’aujourd’hui.
Une pinte festive et joyeuse, pleine d’autodérision, un verre d’humour,
un godet de révolte, une carafe d’histoires de comptoir et
une gorgée des petits riens du quotidien.
Retrouvez-le, accompagné de NOON, guitariste de SINSéMILIA, à La Brasserie de Vézelay, où vous pourrez dîner (foodtruck) et/ou boire un verre. Concert à xxh. Entrée Libre. .
Rue du Gravier LA BRASSERIE DE VEZELAY Saint-Père 89450 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 42 88 90 46
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English : CONCERT FESTIVALLON GH
L’événement CONCERT FESTIVALLON GH Saint-Père a été mis à jour le 2026-05-12 par Yonne Attractivité (COORDINATION DECIBELLES DATA)
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