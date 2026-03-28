Vide-greniers brocante des Men’Terriens Saint-Père
Vide-greniers brocante des Men’Terriens Saint-Père dimanche 31 mai 2026.
Vide-greniers brocante des Men’Terriens
Ménetéreau Saint-Père Nièvre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 06:00:00
fin : 2026-05-31 18:00:00
Date(s) :
2026-05-31
Les Men’Terriens vous proposent une journée festive et conviviale avec ce vide-greniers au coeur du village. Nombreux exposants, restauration et buvette.
En partenariat avec la Cave Nérot où vous pourrez passer un bon moment sur la terrasse et déguster sous forme de brunch, de 11h à 15h. .
Ménetéreau Saint-Père 58200 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 09 98 09 08 lesmenterriens@gmail.com
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English : Vide-greniers brocante des Men’Terriens
L’événement Vide-greniers brocante des Men’Terriens Saint-Père a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Bourgogne Coeur de Loire
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